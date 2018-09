AMLO descarta confrontarse con Estados Unidos por muro

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no caerá en confrontaciones y pleitos con el gobierno de Estados Unidos, por el tema del muro fronterizo.

En un evento realizado en Guaymas, Sonora, el tabasqueño aseguró que “aunque lo cuquen”, no buscará enemistarse con la administración de Donald Trump.

“No quiero yo la confrontación con el gobierno de Estados Unidos, por más que me estén cucando, no voy a caer en ninguna provocación. Hay muchos que quisieran que nos peleáramos con todos, no nos vamos a pelear con el presidente Trump”, dijo.