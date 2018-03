AMLO define a su negociador para el TLCAN

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrés Manuel López Obrador aseguró que Jesús Seade Helú será el encargado del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio… de ganar las elecciones del 1 de julio.

“Me da gusto informarles que aceptó ser nuestro representante, encabezar al grupo negociador del Tratado de Libre Comercio para América del Norte un economista destacadísimo, uno de los mejores economistas de México, Jesús Seade Helú, es la persona indicada, idónea para encabezar estas negociaciones”, dijo el aspirante a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia.

López Obrador destacó la experiencia de Seade Helú, quien fue economista principal del Banco Mundial y embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio, en la que llegó a ser subdirector general.

“Es una gente con mucha experiencia lo que se necesita para encabezar todas estas negociaciones (…) y tener ya a un representante que va a encabezar a todo el equipo para las negociaciones para mí un motivo de satisfacción y de tranquilidad”, subrayó.

Seade Helú se encuentra en Hong Kong, donde actualmente imparte clases universitarias, “pero tan luego como se necesite, va a empezar a trabajar con nosotros en este tema tan importante”.

“Ya se han iniciado estos acuerdos, tengo alguna información, no mucha y ojalá y no se firme nada hasta después de las elecciones, no por la precipitación se vaya a cometer el error de firmar algo que nos perjudique, que afecte a los productores nacionales, que no incluya el tema migratorio y que se acepten ignominias como la construcción del muro”, dijo.

López Obrador reiteró que buscará una relación “cordial y de amistad” con el gobierno de Estados Unidos, “porque ya estamos a tres meses de las elecciones y desde que ganemos tenemos que empezar con el proceso de transición.

“Queremos tener una muy buena relación fincada en la cooperación para el desarrollo y el respeto mutuo”, enfatizó.

Rogelio Ramírez de la O, Carlos Urzúa y Graciela Márquez recomendaron a Seade Helú para encabezar la Secretaría de Hacienda.