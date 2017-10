América fue sorprendido por Necaxa que lo vence 1-0 en el Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Las Águilas del América se vieron sorprendidas esta noche por los Rayos del Necaxa, que de visitante se llevó la victoria 1-0 y con ello le impidió hacerse de la cima general de la competencia en duelo de la fecha 14 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

En partido disputado en el estadio Azteca, el solitario tanto para la victoria necaxista fue de Luis Pérez en el minuto 80 al rematar sin marca un centro enviado por izquierda, de tantos que tuvo su escuadra a lo largo de la noche.

La derrota deja al once americanista en 26 puntos y sin opción de adueñarse de la cima general y superar con ello a Rayados de Monterrey que tiene 27 y su duelo pendiente de la fecha ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Rayos llegó a 21 y se mete a zona de liguilla.

Con muchas posibilidades de adueñarse del primer lugar general y de dar un paso hacia la liguilla, el cuadro azulcrema presentó algunas bajas para encarar a un rival necaxista que se plantó bien en la cancha para complicarle el accionar.

Sin Oribe Peralta ni Carlos Darwin Quintero que inquietaran a la zaga rojiblanca, Águilas intentó hacer el futbol que le ha llevado a estar en la segunda posición de la tabla general, pero se mostró un poco chato en ese sentido.

Esta vez Cecilio Domínguez intentó llegar por sector izquierdo, pero estuvo bien marcado por una bien escalonada defensiva visitante que realizó un buen trabajo y no le permitió al ataque americanista inquietar al arquero argentino Marcelo Barovero.

Rayos, a su vez, aguantó los embates del adversario para luego intentar salir a velocidad y tomar mal parada a la zaga local, pero ésta también estuvo bien concentrada en su trabajo y no le permitió al enemigo hacer de las suyas.

El técnico Miguel Herrera modificó su 11 inicial con el ingreso de Darwin Quintero en primera instancia para abrir aún más la cancha por los costados, y luego ingresó a Oribe Peralta para que estuviera de fijo por el centro.

No obstante, la defensiva necaxista estuvo bien parada atrás y con buena marca sobre los delanteros americanistas, para luego intentar sorprender no con la contra pero sí una jugada en táctica fija, aunque no sacó provecho de las que tuvo.

Sin embargo, en una llegada por izquierda el conjunto necaxista consiguió el tanto del triunfo cuando por el centro apareció Luis Pérez quien de palomita en el corazón del área azulcrema hizo el 1-0 para el triunfo de su escuadra en la que buscaba su equipo en el minuto 80.

El trabajo del silbante Luis Enrique Santander fue bueno y por el América amonestó al colombiano Mateus Uribe y al paraguayo Cecilio Domínguez, mientras que por Rayos al hondureño Bryan Beckeles, al chileno Manuel Iturra, Carlos González e Igor Lichnovski.