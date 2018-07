Amenazan productores tomar hoy la SAGARPA

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Productores agrícolas y pecuarios adheridos a la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimos) en Tamaulipas, amenazaron con bloquear las oficinas de la SAGARPA, si esta dependencia federal no accede a pagar 80 millones de pesos.

“Si no resuelven hoy, mañana no entra nadie a la oficina, esa fue la consigna, Baltazar dijo que las políticas ahora iban a ser diferentes, los delegados federales que tienen la problemática son los que van autorizar proyectos, no en México”, dijo José Leandro García Molina.

El dirigente de la citada organización en Tamaulipas sostuvo lo anterior, luego de ser abordado a las afueras de las oficinas de la citada dependencia federal, a donde llegaron este lunes para iniciar un plantón en demanda del pago de ese dinero que corresponde a apoyos en diferentes proyectos productivos.

El delegado dijo que le va hablar a Baltazar, en abril estuvimos como 40 personas en México de diferentes organizaciones con el Secretario de SAGARPA y quedó muy formal de soltar lo que nos corresponde, ese día toqué tema de cañeros de un paquete tecnológico porque a ellos nunca les dan nada, agregó.

Dijo que en la SAGARPA ya hay instrucciones del comité nacional sobre un techo financiero que nos dan por un año y ahorita nos lo están tardando en esta dependencia federal que no quiere soltar los recursos, “aunque durante la pasada contienda electoral si le pagaron a los productores adheridos a la CNC”, acusó.

Destacó que hace tres meses en una reunión en Hacienda con FONHAPO, que es la encargada de dar los apoyos para la vivienda a la gente más pobre, quedó en claro que FONHAPO debe a 14 organizaciones nacionales mil millones de pesos desde el 2017.

A nosotros desde el 2018 no nos han dado nada, traemos vivienda en Bustamante, Miquihuana, Aldama, Ocampo, Cruillas, Xicoténcatl y estamos también luchando por eso, agregó.

“Para Tamaulipas traemos 583 viviendas que deben dar 26 mil pesos FONHAPO, para que puedan hacer el cuarto e incluye los materiales de construcción, estamos entregando 335 en Aldama de hace unos meses para acá pero falta que nos den dinero que corresponde a gente”, señaló.