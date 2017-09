Amenazan de muerte a Sofía Niño de Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- La comediante Sofía Niño de Rivera canceló un show que daría el próximo 9 de noviembre en Chihuahua, luego de que recibió amenazas de muerte en las redes sociales.

De acuerdo con la standupera, algunas personas están molestas con ella por la crítica que hace al estado en su especial de Netflix, que fue estrenado hace un año.

Niño de Rivera no había llevado su espectáculo “No es el de Netflix” a esta parte del país, debido a que era consciente del enojo de algunas personas. Sin embargo, ante la insistencia de empresarios y fans, creyó conveniente integrar a Chihuahua dentro de su gira.

Cuando hace el anuncio de la fecha, recibió agresiones a las que dice está acostumbrada, pero “el momento donde ya no pude ignorar lo que estaban escribiendo fue cuando llegaron amenazas de muerte. ‘Ven y te madreamos’, y muchos mensajes que no hablaban de que no les gustaba mi comedia, sino que iban a ir a lastimarme”.

Sofía Niño de Rivera dejó claro que no juega con amenzas de muerte y que, a pesar de querer hacer reír a la gente de Chihuahua, no va a pararse en “uno de los estados de la república más violentos, con más feminicidos, y uno de los más machistas, a que me maten”.

La comediante aprovechó para decirle a la gente que ha comprado boletos que se les rembolsará el costo y que si tienen posibilidades de verla en otras ciudades, son bienvenidos.

También aclaró que el show programado para el 10 de noviembre en Ciudad Juárez sigue en pie, pues “cuando se anunció el show nadie me amenazó personalmente, nadie me agredió ni me insultó”.