Amenaza la sequía al ganado

NUEVO LAREDO, TAM.- La sequía de 2011 es históricamente la más severa porque provocó la muerte de miles de reses en la región norte de Tamaulipas y otros estados del país; ahora en 2019 visualizan un fenómeno distinto que mantiene alerta al sector ganadero.

Gerardo Ramón Serna Aguilar, ganadero local por muchos años y expresidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo, confirmó que sí han muerto animales por la falta de lluvias, y será en un tiempo más adelante cuando podrán evaluar el verdadero impacto en los hatos ganaderos.

“Ya ni queremos recodar la sequía de 2011, estuvo muy mal, duró 3 o 4 años Y todavía no se puede comparar, todavía no, la sequía de 2011 y lo que hoy estamos viviendo. Nos preocupa mucho que en todos éstos meses no llovió nada”, agregó.

En estados como Tamaulipas y Veracruz, la falta de lluvias durante 2019 ha puesto en crisis al sector de la ganadería, con la muerte de miles de reses, lo que representa una gran pérdida de recursos como dinero y diésel, compra de alimentos, tiempo y dedicación de los ganaderos de Nuevo Laredo y otros municipios que se han dedicado a la actividad ganadera por generaciones.

En el caso de Nuevo Laredo y la región, Serna Aguilar dijo que para los ganaderos es difícil hablar sobre la muerte de reses, y es más doloroso precisar números porque siempre su temor es vivir nuevamente una pérdida similar a la de 2011.

Ayer a las 7 de la tarde, Serna Aguilar y un grupo de ganaderos participaron en una misa especial oficiada en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe localizado en la colonia Hidalgo para rezar y pedir lluvias que beneficien a los ranchos y sus ganados.