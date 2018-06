Amas de hogar saldrán a votar

NUEVO LAREDO, TAM.- Amas de casa de Nuevo Laredo expresaron que salir a votar es imprescindible para el futuro del país, pues la mayoría de las mujeres, tienen en mente un candidato definido.

Y este domingo primero de julio saldrán de sus hogares, dejarán sus cocinas para salir a cumplir con su voto y decidir a los gobernantes del país.

“Las cosas que me gustarían saber no las han dicho, estoy esperando, no ofrecen nada que pueda beneficiar a México, esperemos que haya un cambio, pero lo veo difícil”, dijo Graciela Rangel.