“Amantes de Pompeya” petrificados hace 2 mil años eran dos hombres

El estudio, que se llevó a cabo realizando análisis de ADN y utilizando una técnica llamada tomografía axial computarizada, asegura que los hombres no eran parientes

Hace más de cien años fueron descubiertas dos personas petrificadas durante la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. Debido a que están abrazadas fueron bautizadas como “Los amantes de Pompeya”, y hasta ahora se creía que eran dos mujeres, pero científicos han descubierto que se trata de dos hombres.

Los amantes de Pompeya fueron descubiertos en el año 1913, en la Casa del Criptoportico, y los responsables de su hallazgo se referían a las figuras como “las dos chicas”, por lo que desde entonces la hipótesis era que se trataba de dos mujeres o, en su defecto, una pareja de hombre y mujer que se abrazó durante sus últimos segundos de vida mientras la erupción del Vesubio acababa con todo a su paso.

No obstante, un grupo de científicos, liderado por el profesor Stefano Vanacore, ha descubierto que son hombres de 20 y 18 años de edad. El estudio, que se llevó a cabo realizando análisis de ADN y utilizando una técnica llamada tomografía axial computarizada, asegura que los hombres no eran parientes.

Al respecto de si los hombres tuvieran vínculos sentimentales o una relación amorosa, los responsables del estudio no descartan la posibilidad debido a la intimidad que supone dar un abrazo. No obstante, aseguran que no habrá forma de estar seguros. El estudio de los restos petrificados de los ciudadanos en Pompeya buscar permitirnos conocer un poco más acerca de esa cultura y la vida que llevaban a cabo sus ciudadanos antes de que el volcán arrasara con la ciudad.

Fuente: Univision