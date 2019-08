Amamanten a sus bebés, recomienda mamá

NUEVO LAREDO, TAM.- La señora Rafaela Sánchez sabe de los beneficios que le brinda a su bebé al darle leche materna, su niño quien acaba de cumplir los siete meses desde que nació no se le ha enfermado, por lo menos lo amamantará otros dos meses más, para su mejor crecimiento y desarrollo.

La mamá de Pablito, añadió que el dar leche materna a los hijos es mucho más sano que darles fórmula, su bebés recibe sin ningún problema la lactancia materna, aunque al principio batallo un poco para que el bebé la aceptara, pero a los pocos días la recibió bastante bien.

“Yo el consejo que les puedo dar a las mamás es que le den a sus hijos el seno materno, porque con esta práctica es más difícil que se enfermen, la fórmula también es muy buena pero no se compara con la leche materna, ya que tiene más proteínas y los protege de las enfermedades”, señaló.

Como la señora Rafaela, otras madres de familia acudieron a las conferencias que se están ofreciendo en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), ubicado en en el crucero de Raynosa y Bolívar, teléfono 710-1144.

Este jueves la enfermera María Eugenia Vargas Gutiérrez, explicó dentro de su conferencia, que dentro de la lactancia materna intervienen algunas afecciones, por las cuales alguna madres de familia renuncian a amamantar a sus bebé.

Añadió que desde tiempos antiguos se ha demostrado que la lactancia materna es lo mejor que se les puede dar a los bebés, las principales afecciones que refieren las mamás al amamantar a su bebés es que les duelen los senos, o que se les hinchan, y que hay hasta presencia de fiebre.

Reveló que en la actualidad la mayoría de las mujeres no cumplen con esta indicación del médico de que den leche materna a sus hijos, unas porque no lo quieren hacer, otras por el trabajo no se los permite, de 10 mujeres, cuatro son las que dan leche materna a sus hijos.

Para hoy viernes que será la clausura de la Semana Mundial de Lactancia Materna, a las 10 de la mañana, la enfermera Triana Mondragón Arqueta impartirá el tema “Alimentación en niños con bajo peso”, termina este ciclo de conferencias el doctor Alberto Rincón, con el tema Realidades y mitos de la lactancia materna.