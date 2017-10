Amal al-Sadah, la esposa más joven de Osama Bin Laden

Amal relató en un momento su vivencia horas antes de la muerte de su esposo, aseguraba que “era un noche oscura, no se veía nada porque no había electricidad ni había luz de la luna” . También aseguró que escucharon a los militares ingresar a la casa donde estaban y que los niños y otras esposas solo rezaban y lloraban a lo que Bin Laden contestó para calmarlas “me están buscando a mi, no a ustedes”.