Ama la pesca en el Bravo

NUEVO LAREDO TAM.- Juan Vargas, es uno de los pocos amantes de la pesca que disfruta de este deporte sin hacer daño a las diferentes especies que se encuentran en el Río Bravo.

La pesca que realiza en sus ratos libres de mojarra y sardina que después es devuelta al río, es la prueba de ello.

«A mí me gusta mucho pescar, desde hace tres meses vengo al río a pescar, estoy unas cinco horas, a veces se tarda mucho en caer la pesca, pero se logra. Esto lo hago por diversión, no para consumir, por eso es que compré un kit de oxigenación en donde mantengo a los pescados con oxígeno para que no mueran y antes de irme regresarlos al río», explicó.

Aunque la tarde del sábado Juan asistió solo a pescar, casi siempre su hermano lo acompaña a practicar este deporte.

«Nosotros venimos de los kilómetros, yo tengo dos días de descanso, trabajo en un taller de camiones y en días de descanso lo ocupo para pescar, me gusta mucho, pero no me gusta hacerle daño a los peces, por eso en internet ví este kit de oxigenación y los compré en 40 dólares y después de pescar regreso a los animalitos al río», señaló.

Admitió que anteriormente practicaba este deporte con caña, pero no le convencía el dañar a los peces.

«Ahora con este kit, disfruto más la pesca, no me siento mal porque no les hago daño, algunas personas que pescan también intentan conservar a los peces, pero solamente los tienen en botes con agua sin saber que también necesitan de oxigeno, para eso sirve ese kit que me acompaña los días de pesca», relató.