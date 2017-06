Ama correr con su pequeña hija

NUEVO LAREDO, TAM.- Como todos los años, el tercer domingo del mes de junio, es dedicado a la celebración del Día del Padre en todo México.

Buscando por calles y parques de la ciudad, se encontró con Eliel Reynoso, quien cuenta con 20 años de edad y se dedica todos los días muy temprano a correr en la pista de tartán del Parque Narciso Mendoza.

Enorme sorpresa causó verlo a lo lejos y sobre la pista, corriendo, pero empujando al mismo tiempo una carriola. En un principio parecía que todo era una especie de broma, pero al hablarle y detenerse, permitió que observáramos a la pequeña Tamara, cuya delicada cabecita apenas asomaba de su interior y las cobijitas que llevaba.

“Yo siempre he corrido, es parte del ejercicio que todos los días realizo, ella, mi pequeña hija ya se ha habituado a hacerlo todos los días conmigo. La pueden ver, no llora, al contrario, parece disfrutar el que yo la empuje mientras corro alrededor de la pista, Tamara es muy feliz y yo también me siento contento de tenerla muy cerca de mí”, afirmó el cariñoso padre de familia.