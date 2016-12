Alza en gasolina, un gran abuso: Pueblo

NUEVO LAREDO TAM.- Debido a los aumentos en los precios de la gasolina a partir de enero del año entrante, neolaredenses manifiestan su molestia, pues para ellos significa un abuso ya que afecta la economía de las familias.

Tal es el caso de Javier Contreras, padre de familia y quien trabaja de chofer en una mueblería de la localidad, en cual percibe un sueldo de 1,700 quincenales, comentó que este nuevo año será muy apretado, pues cree que al subir la gasolina aumentarán todos los productos.

“No alcanza, muy apenas nos sobra para el mandado y para uno que otro capricho, pero ahora con este precio ya no habrá ni para la coca”, asegura.

Javier, quien tiene un automóvil de cuatro cilindros comentó que de 400 pesos que gastaba en gasolina, ahora ascenderá a 600 pesos.

“Ahora gastaré 200 pesos más en gasolina lo que antes lo usaba para el mandado, lo tendré que ocupar para el carro” , expresó. Además, no solo a las familias repercutirá el aumento, algunas empresas tendrán que aumentar sus costos para compensar el margen de ganancia en sus ventas, así lo expuso Daniel Vera, administrador de una linea transportista. “En la empresa están considerando elevar los costos de los fletes, pues con el aumento de la gasolina y el diésel, no tendremos ganancia, y pues así no nos es redituable. Aunque primero hay que esperar cuales son los comportamientos del mercado”, comentó.

Daniel, quien entre sus gastos contempla exclusivamente para gasolina 400 pesos, teme que con los aumentos no le alcanza para cubrir otros gastos como la luz o el agua.

“Imaginate, gano mil pesos, menos 400, me quedan 600, con eso tengo que pagar agua, renta, luz, Internet. No va alcanzar, hay que buscar otras alternativas”, dijo.

Por otra parte, J. Humberto Pérez, despachador de Pemex, hace un llamado a la población a no tomar represalias contra ellos, pues los precios no son establecidos por personal de las gasolineras. “La gente cuando ve el aumento de la gasolina nos dicen de cosas, que porque está tan cara, que le suministremos más, que no es justo, que nosotros les robamos, pero pues eso no es decisión de nosotros, los altos mandos son los que fijan los precios, nosotros solo obedecemos”, concluyó.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público(SHCP) determinó los aumentos en 14.2% para la Magna, 20.1 % para la Premium 16.5 % para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre 2016.