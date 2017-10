Alza a la luz, duro golpe a economía familiar

NUEVO LAREDO, TAM.- Los neolaredenses inician el décimo mes del año con un aumento en el precio de la electricidad, incremento que dañará aún más el poder adquisitivo de la población.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para este mes de octubre aumentarán las tarifas tanto para el sector industrial como el comercial y doméstico de alto consumo.

En el sector industrial el aumento será de entre 1 y 1.4% más que en septiembre; para el comercial incrementa de 0.6 a 1% y para el doméstico de alto consumo la alza será de 0.6 por ciento.

Mientras que las tarifas para los clientes domésticos de bajo consumo se mantienen.

José Guzmán, usuario de la CFE dijo que los incrementos que realiza la comisión a los usuarios ya es común, pues aseguró que no tienen caso quejarse de los aumentos en las tarifas, debido a que se tienen que pagar, ya que es uno de los servicios más indispensables.

“Desafortunadamente siempre hay aumentos en los servicios y productos básicos y los sueldos siguen igual, pero no podemos hacer nada más que pagar, es uno de los servicios primordiales que necesitamos, lo único que nos queda es trabajar más para poder salir adelante con esta cuestión, en mi casa sale alrededor de 2 mil 500 pesos de luz, pero ahora nos tenemos que preparar para pagar los 200 o 400 pesos de incremento”, comentó.

Por su parte, Roberto Delgado manifestó que en la actualidad la situación económica de las familias es complicada y este aumento en las tarifas viene a golpear aún más la economía de las familias de escasos recursos.

“El aumento de la luz no viene a caer bien al bolsillo de las familias, principalmente de la gente que tienen sueldos muy bajos que trabajan en maquiladoras, pues no les alcanza, el aumento de la luz viene a perjudicar en cierta forma a las personas más necesitadas, a todos nos afecta estos aumentos, a unos más que otros.

En verano, yo considero que el costo de la luz me incrementó en un 45 por ciento y eso que tratamos de ahorrar la energía, lo que debería hacer el gobierno es apoyar a las personas para que puedan pagar en dos partes”, añadió.

Antonio Limón, uno de los entrevistados subrayó que el gobierno federal siempre promete bajar las tarifas de este servicio pero nunca cumple, por lo que mencionó que son puras promesas.

“Uno siempre tiene que pagar el servicio, porque si no pagamos cortan la luz y es indispensable para todo, el gobierno abusa, los políticos cada vez más millonarios y los pobres más pobres, en mi caso a mí me salen alrededor de 800 pesos y nada más contamos con lo básico y ahora tenemos que pagar otro incremento, lo sueldos siguen muy bajos, afortunadamente mis hijos me apoyan a pagar la electricidad”, expresó enojado ante este incremento por parte de la CFE.