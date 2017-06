Alumnos y padres de la primaria Altamirano se ejercitan

NUEVO LAREDO TAM.- Diferentes actividades físicas, son las que ayer por la mañana un grupo de 30 padres de familia realizaron junto con sus hijos, durante la convivencia física que mensualmente se realiza en la primaria Ignacio M Altamirano.

Este programa se llama Actividad para iniciar el día y convivencia de padres y alumnos con la clase de educación física, son dos horas los que dirá aproximadamente”, explicó Cecilia Hilda Martínez Gámez, maestra del cuarto Bimestre.

Aún y cuando algunos niños ni o contaron con la asistencia de sus padres, también participaron y se divirtieron con este programa.

“Es comprensible que a veces no vengan los padres de familia porque en sus trabajos no les dieron el permiso, pero cuando viene una pareja de padres, les pedimos que se integren y adopten a uno de los niños que no pudo venir su papá y todos participan en la actividad”, detalló.