Alumnos piden respetar a la gente especial

NUEVO LAREDO, TAM.- Con una frase y una manta, alumnos de la primaria Integradora de tiempo completo Cosme Pérez expresaron su sentir hacia las personas con capacidades diferentes, actividad que se efectúa dentro de la Semana de la Educación Especial.

Este evento se realizó en la plaza cívica del plantel, iniciando a las 11:00 de la mañana y en él participaron los alumnos de los 12 grupos que existen.

“Ser único, no es ser diferente especial”, “Todos somos iguales”, “Que todos seamos diferentes, no significa decir no a la inclusión”, “Que todos seamos diferentes es lo más normal”, !Inclúyeme!, “Las diferencias nos enriquecen”, “Todos somos iguales”, “cuestión de actitud”, “compartir es construir”; entre otras fases motivadoras son las que se exhibieron por los grupos y sus maestras además de la explicación que brindaron.