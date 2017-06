Alumnos del Tec reciben apoyos del patronato del CINL

NUEVO LAREDO, TAM.- El Patronato del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, realizó la entrega de apoyos a estudiantes distinguidos de innovación tecnológica, todos ellos del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

Durante la mañana de este jueves, José Cruz De la Luz Paz, presidente del patronato acompañado de Octavio Núñez, director del ITNL, docentes y los propios estudiantes, realizaron esta sencilla pero importante actividad en la cual se reconoció el esfuerzo de los estudiantes para realizar proyectos de innovación tecnológica.

“Es una satisfacción reconocer mediante la entrega de estos apoyos a los equipos ganadores en el ENNEC 2017 y que es parte de su preparación integral, el apoyo es un incentivo para los equipos que participaron, que sirva como complemento para lo que sigue ya en la etapa regional”, comentó De la Luz Paz.

Tendrán que mejorar sus proyectos, añadió igualmente puede ayudarles a sufragar gastos, aunque no es mucho pero si es un apoyo para que continúen con esta iniciativa de salir adelante.

La intención es motivarles para que en lo sucesivo salgan a dar lo mejor de cada uno de los integrantes de los equipos, pero que también busquen registrar y patentar sus proyectos.

“Aquí en México no existe la cultura de patentar proyectos, por ello es necesario que lo hagan, también que piensen que aunque en la escuela no se les enseña a ser empresarios, es necesario que cuando se gradúen salgan con la mentalidad de ser empleadores y no empleados, es decir que formen su propia empresa”, concluyó el presidente del patronato.

A continuación un representante de cada uno de los equipos ganadores, recibió un cheque de parte del Patronato del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo.