Alumnos del Tec deben tramitar tarjeta magnética para estacionamiento

NUEVO LAREDO, TAM.- Solamente hasta este viernes 5 de julio, tienen de plazo los alumnos que estén interesados en obtener la tarjeta magnética de acceso al estacionamiento del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

Ya el próximo lunes solamente podrán ingresar quienes cuenten con dicha tarjeta.

Fue a través de un comunicado que la institución da a conocer esta medida que se aplica por la seguridad de sus alumnos.

“A partir del 8 de julio del 2019 no podrán ingresar al estacionamiento del Instituto Tecnológico los alumnos que no cuenten con tarjeta magnética, quienes ya cuenten con ella, no tendrán ningún problema”, señala el escrito.