Alumnos de la UNAM cruzan en bici rumbo a Cataratas del Niágara

NUEVO LAREDO, TAM.- Con la finalidad de transmitir los lazos fraternales entre las personas de México, Estados Unidos y Canadá, tres jóvenes aztecas, estudiantes de la UNAM se embarcaron desde este pasado domingo 11 de junio en el viaje de sus vidas con destino final a las Cataratas del Niágara, en Canadá.

Cerca de las 4:40 de la tarde, Santiago Izeta, Santiago Guzmán y Pablo Argüelles arribaron este domingo a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl de Nuevo Laredo, procedentes de la gran metrópolis de la Ciudad de México.

Argüelles, quien es estudiante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y quien aparte será el encargado de filmar toda la travesía que realizarán en dos ruedas ambos “Santiagos”, manifestó su sentir sobre el reto que enfrentarán por casi mes y medio por toda la Unión Americana.

“Al ser fotógrafo comencé a imaginarme la ruta por donde vamos a andar, en donde conoceremos a muchas personas en el camino y sobretodo por el contexto que están pasando los países de México y Estados Unidos, sobretodo desde el 2015 a la fecha, en donde en esta oportunidad pasarán tres mexicanos por bicicleta por todo el corazón de Estados Unidos, que vemos como algo simbólico y por eso decidí en apuntarme a esta travesía”, indicó Argüelles.

Por otro lado, Guzmán, quien junto con Izeta fueron los responsables de esta idea, explicó cómo surgió tan suigéneris viaje que seguramente marcará sus vidas, del cual se estuvieron preparando por espacio de seis meses tanto físicamente como psicológicamente.

“Todo comenzó como un chiste fallido, ya que Izeta me dijo vámonos a Canadá en bicicleta y le dije va ‘Al Niágara en Bicicleta’ pero no, de hecho no conocía la canción de Juan Luis Guerra y se lo tomó en serio, y bueno ahí nació todo desde el planificarlo hasta llevarlo a los hechos”, expresó.

Cabe mencionar que los alumnos de la máxima casa de estudios de la nación como es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recorrerán un total de 3 mil 500 kilómetros.

Algo que llamará poderosamente la atención es que los uniformes de los “Santiagos” y de Pablo vendrán bordadas de las banderas de los países de México, Estados Unidos y Canadá, quienes gracias a las facilidades del personal del Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl, cuyo administrador es Raúl Llamas, es como los muchachos tuvieron una estancia estable.

Durante esta odisea, los jóvenes subirán videos y fotografías a diferentes plataformas tales como Facebook, el cual se puede encontrar como “Al Niágara en Bicicleta”, así como el Instagram y al sitio de www.alniagara.com