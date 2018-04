Alumnos de la Reyes Heroles disfrutan ‘Semana Loca’

NUEVO LAREDO, TAM.- Con pijama o ropa que utilizan para dormir, fue el segundo día que alumnos de la primaria de tiempo completo Jesús Reyes Heroles disfrutaron de la Semana Loca. Otro día fueron vestidos de vaqueros.

El director de este plantel, Ramiro Fernando Banda García, explicó que éstas actividades se efectúan a través de la ruta mejora, ya que así lo establece.

“Dentro de la ruta de mejora, nuestra escuela, tenemos algunas comisiones dentro del área de convivencia social, encontramos un motivo para que los niños estén cerca y se puedan todas las enemistades, se rompan todos los esquemas de bullying que se tenga guardado, para promover esa convivencia se ha implementado la Semana Loca que consiste en autorizar el no uso del uniforme y utilizar prendas que no son de uso normal para la escuela, por eso vinieron en bata, pantuflas, como ellos duermen”, explicó.

El director consideró estas actividades como muy divertidas y de gran beneficio para los estudiantes.

“El miércoles los alumnos tendrán bota vaquera, sombrero, y también los maestros, para el jueves tendremos un concepto que se llama No Match que significa que no mezcla y no combina, se usará el shorts del uniforme normal y el uso de prendas que no tiene nada que ver una con otra”, concluyó.