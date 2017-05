Alumno del Cobat 01 participara en Olimpiada Mexicana de Informática

NUEVO LAREDO, TAM.- Nuevamente un alumno del Cobat 01 pondrá en alto el nombre de Nuevo Laredo al participar en la 22 Olimpiada Mexicana de Informática que se realizará la semana entrante en Querétaro, independientemente del resultado ya se planea que este plantel se forme el Club de Informática y sea Ricardo Almanza Flores quien esté al frente de él.

A sus escasos 16 años, ser parte de la delegación de estudiantes que representarán a Tamaulipeco en un certamen nacional significa para Ricardo un gran logro que desea aprovechar.

“La programación es una materia muy bonita en la que se puede aprender mucho y no es difícil, de eso me dí cuenta que no es difícil en el primer semestre, mis calificaciones no eran muy altas y entré al concurso y obtuve buenos resultados”, detalló.