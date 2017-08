Alumno de la UAT emprende su negocio y logra prosperar

NUEVO LAREDO, TAM.-Luis Ángel Sotelo Luna tiene 24 años, él es un joven emprendedor propietario de “Jerseys Sotelo”, su historia es de mucho trabajo y sacrificio, pues desde hace 10 meses decidió emprender este sueño que le ha rendido muchos frutos tanto en México como en otros países como Estados Unidos, Italia y Canadá.

Luis Ángel, quien estudia el sexto semestre de la Carrera de Administración de Empresas en Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aseguró que él siempre tuvo en mente hacer su propio negocio, pues viene de padres comerciantes, sin embargo, con perseverancia, constancia y humildad logró colocarse en el mercado nacional e internacional.

El estudiante comentó que este proyecto lo comenzó con una inversión de 100 dólares en la compra de cinco camisas de las más vendidas y en el primer mes vio resultados, aunque no era lo que él esperaba dado a que estaba trabajando para un patrón y para su negocio, lo cual no le permitía desarrollarse hasta que dejó su trabajo para dedicarse de lleno a este proyecto.

“Yo tenía una deuda, tuve un accidente automovilístico y había que pagar los gastos, entonces estaba literalmente muy presionado, no podía dejar el trabajo porque era una entrada directa de dinero y mi negocio no podía seguir creciendo porque no le invertía el tiempo necesario, pero fue en diciembre que las ventas se me incrementaron debido a la temporada navideña y fue en enero de este año cuando decidí dedicarme por completo a este negocio”, subrayó.