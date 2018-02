Alumno Carlos Capistrán gana primer lugar nacional en oratoria

NUEVO LAREDO, TAM.- El primer lugar nacional en oratoria del Torneo Académico Intercolegial 2018, TAI, es originario de Nuevo Laredo y su nombre es Carlos Capistrán Ramos, de 12 años.

Alumno del Colegio Irlandés y formado en el Centro Educativo de Expresión Oral, CEEO, por el profesor David Ojeda, se midió ante 56 participantes más, no sólo de México, sino también de Colombia y El Salvador, trayendo a casa la medalla de primer lugar.

El TAI se llevó a cabo del 31 de enero al 3 de febrero en Monterrey, Nuevo León, concurso que se realiza cada dos años.

“La escuela me dijo que yo era el indicado para ir, ya que llevo mucho tiempo preparándome”, declaró.

El torneo se desarrolló formando bloques de diez participantes, uno a uno cumplen su tiempo y los jueces deliberan a quienes cuentan con las cualidades de formar el Top 10 de oratoria, grupo en el que quedó seleccionado Carlos.

“Estar en el Top Ten ya es un privilegio, traerte alguna de las medallas ya es un plus, es muy especial. Sólo tienes una oportunidad y desde la primera vez los jueces creyeron en mí, creyeron que yo era el indicado y así lo hicieron, gracias a Dios”, agregó.

Al momento de conocer el veredicto y saber que había sido galardonado con la medalla del Primer Lugar Nacional de Oratoria, se dijo orgulloso y especial.

“También me sentía orgulloso de mi maestro David Ojeda, orgulloso de mis padres que se esforzaron mucho para que fuera. Me sentí orgulloso de mi escuela obteniendo ese primer lugar porque es de todos ellos. Sin mi maestro no lo hubiera podido hacer”, añadió.