Altas temperaturas bajan consumo de gas

NUEVO LAREDO, TAM.- Las altas temperaturas en esta frontera afectan a los distribuidores de Gas Butano en la ciudad, ya que en un 50 por ciento se han desplomado las ventas en los dos últimos meses.

Leonardo Gámez, distribuidor de Gas Butano en la ciudad dijo que ante la baja venta de gas, se está trabajando en el mantenimiento y verificación de los equipos para la temporada alta, como lo es noviembre, diciembre y enero.

“En la temporada de calor y más en canícula baja mucho la venta del hidrocarburo, porque mucha gente no utiliza el boiler, no cocina mucho, no utiliza el agua caliente, ni calentador de gas, la venta está muy baja, pues ha disminuido más de un 50 por ciento”, subrayó.