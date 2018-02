Algunos restaurantes imponen la propina

NUEVO LAREDO, TAM.- Ningún restaurante de esta frontera debe de condicionar el servicio y hacer el cobro de la propina ya que no hay reglamento que estipule esta práctica, sin embargo, algunos negocios de la ciudad ya lo comienzan aplicar, lo que provoca molestia entre los consumidores.

Mediante un sondeo realizado por este medio informativo, las personas opinaron que la propina debe ser una gratificación al desempeño del mesero y no es una obligación del cliente otorgarlo.

Eduardo Castillo, consumidor dijo que los restaurantes no pueden forzar al cliente a pagar una propina, debido a que no todas las personas tiene una buena solvencia económica.

“Mucha gente nada más trae para comprar lo del platillo, esta opción debe ser opcional, yo veo mal este tipo de acciones que realizan algunos restaurantes, pues no dejan decidir al cliente si dar o no propina”, comentó.

Por su parte, Rogelio Martínez comentó que esta situación no afecta a los consumidores, pues la mayoría de los meseros no perciben un buen salario.

“No me parece mal que se haga esto en los restaurantes porque hay muchas personas que no dejan propina o a veces dejan muy poco a pesar de que el servicio sea muy bueno por parte del mesero, en la mayoría de los restaurantes no les pagan bien a los meseros, yo creo que si vamos a un negocio de comida y podemos pagar 200 pesos por un platillo, yo creo que también podemos tener unos 20 pesos para dar de propina, a mí me parece bien esta medida”, señaló.