Algunos momentos en que no debes tomar agua

Como con cualquier otro hábito saludable, más no es mejor, incluso cuando hablamos de agua

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría conocemos las reglas de tomar agua: toma cada vez que puedas, 2 litros son necesarios y carga con una botella a donde sea. Nos hidrata, evita los antojos e incluso quema calorías extra. Pero como con cualquier otro hábito saludable, más no es mejor, incluso cuando hablamos de agua. Aunque no lo creas, hay veces en que no deberías seguir bebiéndola.

Cuando ya tomaste demasiado

Es increíblemente raro, pero es posible que tomes tanta agua que pongas tu salud en riesgo. Si bebes suficiente para diluir el equilibrio natural de sodio en tu cuerpo, podrías provocar una condición llamada hiponatremia. Esto sucede muy seguido entre atletas, y provoca inflamación celular que causa náusea, vómito, convulsiones y, en casos extremos, hasta la muerte.

Cuando tu orina es transparente

¿Cómo sabes que has tomado suficiente agua? Olvida el dicho de “8 vasos al día” y mejor ve al baño. Si ves una pipí color limonada, has alcanzado los niveles óptimos de hidratación. Y si ves orina clara, seguramente has tomado más de lo que necesitas.

Cuando comiste mucho

Ésta es una excelente estrategia para no comer de más: toma un vaso de agua antes de comer para que naturalmente te llenes un poco. Sin embargo, no es recomendable tomar mucha agua antes o durante una comida pesada, especialmente porque te sentirás inflamada y hasta con nauseas.

Cuando vayas a hacer ejercicio intenso por mucho tiempo

A través del sudor perdemos electrolitos, potasio y sodio. Si en verdad sudas mucho, necesitarás reemplazar tales nutrientes, los cuales no se encuentran en el agua. Un suero es perfecto, pero también podrías tomar agua de coco, la cual naturalmente es rica en potasio, magnesio, sodio y vitamina C.

Cuando tiene mucha azúcar

Ya sé: el agua no es lo más dulce del mundo, ni tiene el mejor sabor, pero las aguas con endulzantes artificiales han sido relacionadas con un aumento del hambre e incluso de peso. En general, hacen más daño que bien y deberías prestarle más atención a las cantidades.