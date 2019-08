Alexis Vega llama la atención del técnico de Benfica

CIUDAD DE MÉXICO.-El técnico de Chivas, Tomás Boy, reveló la noche de esté miércoles que su delantero, Alexis Vega, llamó la atención de un importante club europeo. El pasado 20 de julio, al término del partido que Benfica le ganó al Guadalajara por 3-0, el entrenador del campeón de Portugal, Bruno Lage, se aceró al “Jefe” para preguntarle por el atacante.

“Alexis Vega, ya lo dije, en los juegos de pretemporada fue incluso mencionado por el entrenador del Benfica, que me preguntó cómo se llamaba. Le dije que era seleccionado nacional. Claro que me deja pensando, pero me deja pensando bien y también pone a pensar a los que disputan el lugar”, reveló el técnico de Chivas.

Este miércoles, Alexis Vega fue el héroe del Rebaño Sagrado, al marcar el doblete con el que su equipo remontó para imponerse por 2-1 a Santos Laguna. Ahora, Tomás Boy reconoce que será difícil tomar una decisión, pues el delantero pide, con sus actuaciones en la cancha, un lugar en el 11 titular de la Liga.

“Cuando yo terminé en la Liga, la temporada anterior, Alexis hizo un golazo contra Tigres, jugamos un gran partido y me pareció injusto el marcador. Alexis está presente y lo veo cada vez mejor. Va a estar dura la competición. Tengo jugadores muy capaces, sobre todo en el centro del campo y me están poniendo la cosa difícil al hacer alineaciones, pero debo tomar decisiones. Hoy por ejemplo, Vega está regresando a un nivel importantísimo y es considerado titular, porque en este equipo hay 12 o 14 titulares”, señaló Boy.

Por otra parte, el “Jefe” se mostró satisfecho por la victoria ante Santos. “El primer gol es una cátedra de juego corto y rápido. El tema es llegar al nivel donde todos estén bien enfocados. Por ejemplo, el día de Tigres lo hicimos un rato, con Puebla al principado y al final no. Hoy fuimos más generosos, sobre todo con la presión que ejerce este rival, que se dedica a presionar y está bien, cada quien su onda. No somos el equipo que a lo mejor pensaban ellos después del otro encuentro (jornada 1, 3-0 para Santos), cuando dijeron que a lo mejor el equipo de Juárez iba a dar más batería que Chivas, oí unas declaraciones… creo que estamos desfasados algunas personas”, finalizó.