Alexa y Angello irán a la gran final de oratoria

NUEVO LAREDO, TAM.- Los representantes de Nuevo Laredo en oratoria en la categoría de preescolar y primaria, se encuentran entre los mejores del estado y ganaron su boleto a la gran final.

Se trata de Alexa Kamila Coronado Puente, de 6 años, y Angello Martínez, de 11. Cero y van dos de los representantes de esta ciudad que logran colocarse en el último peldaño para alcanzar la máxima gloria.

La pequeña Alexa se dijo contenta y orgullosa de este logro, por lo que la han llenado de felicitaciones y regalos, incluso de su maestra.

“Me felicitaron y entre las cosas que van hacer por mí, mi hermana me apostó limpiar el cuarto por una semana y prestarme su celular”, declaró.

En tanto Angello no tuvo problemas en el escenario, donde se sintió a gusto, emocionado y muy libre, donde entregó todo y dejó el corazón para hacerse acreedor al título de mejor orador y el pase a la gran final.

“Lo hice con todas las ganas. Me siento feliz. Es una muy bonita experiencia estar en el escenario. Todos me apoyan, todos mis amigos, familiares y me siento muy bien”, refirió.

En su caso como premio por su esfuerzo, labor y dedicación, su mamá le ha prometido un merecido viaje a la playa.

Además de ellos aún está pendiente la participación de Cynthia Arriaga y Casandra Salinas, de secundaria y educación media superior, respectivamente.

David Ojeda Posada, director del Centro Educativo de Expresión Oral, CEEO, señaló los participantes pase lo que pase tienen una medalla asegurada por estar entre los tres mejores de Tamaulipas.

“Pero como aquí en el CEEO trabajamos para ganar ellos van por la medalla de oro”, afirmó.

La gran final se llevará a cabo el próximo 16 de marzo, teniendo como sede esta ciudad fronteriza que recibirá oradores de Tampico, Victoria, Madero, Matamoros, entre otros municipios.