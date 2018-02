Alex Lora aclara que corrió a gente de su concierto para evitar un pleito

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Lora, líder de la banda de rock El Tri, habló acerca del video que circula en redes sociales y en el que se observa cómo interrumpe la interpretación de uno de sus temas, para pedirle a personas del público que se vayan de su concierto.

Aclaró ante la prensa que lo hizo para evitar una pelea entre jóvenes que pudiera afectar a terceras personas, cuyo plan era rocanrolear en pareja, entre amigos o con la familia.

Confirmó que el video que se ha difundido es de una presentación que El Tri ofreció en Tijuana, Baja California, en octubre de 2017. Para ese momento, dijo que en tres ocasiones ya les había solicitado que tuvieran calma.

“Tuve que detener canciones para pedirles que le bajaran y se portaran bien. Claro que con otras palabras se los mencioné para que ellos entendieran lo que les estaba tratando de decir. Pero entonces, a la cuarta o quinta vez ya estaba harto y les dije:

“Su romance, sus intimidades no nos interesan. ¿Por qué no van a hacer ese numerito allá al estacionamiento o a la calle? Aquí, a los que estamos rocanroleando, no nos importa su romance”.