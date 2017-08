Alertas no frenan a turismo de E.U.

Pese a las constantes llamadas de alerta que se han emitido, ello no ha frenado la llegada de turistas americanos a Tamaulipas. [Agencias]

Pese a las constantes llamadas de alerta que se han emitido, ello no ha frenado la llegada de turistas americanos a Tamaulipas. [Agencias]

El sub secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que tanto el turismo de negocios y de salud, son un indicador de que este tipo de alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos, para que no visiten algunos estados de nuestro país, no han causado un efecto negativo en nuestro estado.