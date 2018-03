El cantante Aleks Syntek crítica video de niños “perreando”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Aleks Syntek criticó un video de niños “perreando” (estilo de baile del género reggeatón)-, que el enviaron y que consideró como inadecuado.

A través de su cuenta en Facebook, Syntek habló a sus seguidores en un video.

“Me molesta como papá, me mandaron un video que me abstengo de subir porque está muy decadente, son puros chicos de entre los 13 y 16 años perreando, como si fuera una orgía de animalitos. Me lastima mucho ver eso”.