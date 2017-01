Aldo Joel, joven apasionado de la música

NUEVO LAREDO, TAM.– Aldo Joel Moreno Peñaloza, es un joven músico de 19 años de edad al que la música le ha dado grandes satisfacciones. Hace más de un año en compañía de varios compañeros fundó Ensamble Sinfónico de Nuevo Laredo. Es apasionado del saxofón instrumento que aprendió a tocar a los 14 años.

“Mi mamá me llevó a tomar clases de música cuando vio un anuncio en el periódico, como yo siempre me gustaba estar en casa mi mamá buscando que me relacionara y aprendiera me llevó a esas clases y a mí me gustó mucho el saxofón y desde hace 4 años lo práctico”, comentó Aldo Joel.