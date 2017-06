Aldo de Nigris se retira del futbol a los 33 años

MONTERREY.- El delantero de Rayados, Aldo de Nigris Guajardo, anunció su retiro de las canchas, tras 15 años como jugador activo.

El ariete nacido en esta ciudad conquistó con “La Pandilla” dos campeonatos de Liga, el Apertura 2009 y 2010, así como el tricampeonato de la Conca Champions 2011, 2012 y 2013.

“La razón de esta conferencia de prensa es para anunciarles que he decidido concluir mi carrera como futbolista profesional”, dijo con voz entrecortada el atacante, en la conferencia de prensa convocada en el Estadio BBVA Bancomer.

“Agradezco a la gente que, cuando todo parecía que terminaba, siempre hubo alguien para apoyarme y respaldarme, para seguir creyendo en mí y que todo podía mejorar. Agradezco también a la afición, con la que tuve un inicio difícil en mi llegada pero que con el paso del tiempo y los partidos supimos querernos de tal manera que siempre que los necesité, estuvieron ahí para apoyarme”, dijo el también seleccionado mexicano.

De 33 años de edad, De Nigris consiguió 81 goles en liga, de los cuales 69 fueron en fase regular y 12 en liguilla. Hizo 12 tantos en torneos de Copa y otros 27 en torneos internacionales.

Con la camisa de las rayas, equipo para el que jugó 10 torneos, festejó 75 dianas y se convirtió en el tercer anotador histórico de la franquicia y principal de los nacidos en México.

El delantero tenía todavía seis meses de contrato con el equipo, pero debido a que enfrentaba un panorama de escasa participación en los juegos del siguiente torneo Apertura 2017, llegó a un arreglo con la directiva para retirarse.

Con el mensaje que leyó, agradeció a su esposa, sus tres hijos, sus hermanos Lety y Poncho y, en particular, al fallecido Antonio, quien fue también ídolo en “La Pandilla”.

“Él fue el que me mostró el camino y por quien, realmente, yo llegué a ser un futbolista profesional. Lo dije en su momento: a Toño le voy a dedicar toda mi carrera y hoy que me retiro como jugador confío en haber logrado cosas de las que puede sentirse orgulloso y no sólo por lo que pudimos hacer en la cancha, sino por ser una persona con calidad humana como la que él siempre tuvo para todos”, expuso entre sollozos.

Dulio Davino, presidente de Rayados, quien lo acompañó en el mensaje del adiós, agradeció al ariete a nombre del club, su entrega como futbolista y su calidad humana.

El directivo comentó que, en señal de agradecimiento de la institución, en octubre será efectuado un encuentro de despedida para el goleador regiomontano en el que participarán un equipo de excampeones Rayados contra “Amigos de Aldo”.

Davino dijo que De Nigris seguirá ligado al equipo como embajador en actos de altruismo y que podrá incorporarse a la institución en el área de Fuerzas Básicas, donde puede hacer trabajo de motivador y asesor.