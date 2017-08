ALDF reúne firmas necesarias para remover a delegado de Tláhuac

El delegado afirma que no tiene vínculos con el cártel de Tláhuac. [Agencias]

TLÁHUAC.- Como lo marca el Estatuto de Gobierno y la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa, se juntaron 22 firmas de asambleístas necesarias para remover por causas graves como jefe delegacional de Tláhuac a Rigoberto Salgado, las cuales serán presentadas mañana.

Las 22 firmas, de las que MILENIO tiene copia, son necesarias para la remoción del funcionario, como lo marca el artículo 42 del Estatuto de Gobierno, el cual indica que para “remover a los jefes delegacionales, por las causas graves que establece el presente Estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la Legislatura”.

“La solicitud de remoción podrá ser presentada por el Jefe de Gobierno o por los diputados de la Asamblea Legislativa, en este caso se requerirá que la solicitud sea presentada, al menos, por un tercio de los integrantes de la legislatura. La solicitud de remoción deberá presentarse ante la Asamblea debidamente motivada y acompañarse de los elementos probatorios que permitan establecer la probable responsabilidad”, se lee en el citado artículo.

Las firmas serán presentadas luego de que se diera a conocer una supuesta relación entre Rigoberto Salgado y Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, presunto líder del cártel de Tláhuac y quien murió durante un enfrentamiento con la Marina el jueves 20 de julio.

Con las 22 firmas, la Comisión Jurisdiccional cuenta con el requisito principal para remover del cargo al delegado.

El diputado Jesús Armando López Campa es quien reunión las firmas de los legisladores entre los que están Mauricio Toledo, Leonel Luna, Iván Texta, Adrián Ruvalcaba, Raúl Flores, Xavier López Adame, Luis Gerardo Quijano, Mariana Moguel, Luciano Ximeno, José Manuel Ballesteros, Eva Eloisa Lescas y José Encarnación Alfaro.

Toledo, presidente de la Mesa Directiva de la ALDF, pidió a los diputados de Morena actuar con congruencia y sensatez política para votar ante el pleno el dictamen que presente la Comisión Jurisdiccional.

“Las 22 firmas obligan a la remoción, para tener un dictamen de manera pronta. Ya están las 22 firmas de los diputados, como lo establece el Estatuto de Gobierno para remover a los jefes delegacionales por causas graves”, destacó Toledo.

“El día de mañana a primera hora entregaré al diputado Armando López Campa, presidente de la Comisión Jurisdiccional, las firmas del tercio de los diputados para oficializar el procedimiento de remoción de Rigoberto Salgado”, afirmó.

“Hago un llamado de unidad a los diputados de todos los grupos parlamentarios para actuar como lo marca la ley, a efecto de resolver lo más pronto posible un problema que no sólo afecta a los habitantes de la delegación Tláhuac, sino a todos los ciudadanos, porque el fenómeno de la venta de droga es un cáncer que crece de manera desmedida si no se le pone un alto”, dijo.

Ante la insistencia de los diputados de Morena de participar en la Comisión Jurisdiccional, Toledo dijo que de conformidad con el Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se integraron las comisiones, en octubre de 2015, se señala en el punto octavo que dispusieron de cinco días para formar parte de ellas, pero renunciaron a ese derecho, por lo que se estableció que el Grupo Parlamentario de Morena no formará parte de ninguna de las comisiones de la Asamblea Legislativa.

“Desde el inicio de la VII Legislatura se han negado a participar en comisiones y, según su dicho, sólo legislan en el pleno; como lo informó el Grupo Parlamentario de Morena en un comunicado emitido el 11 de marzo de 2016, donde mencionan que no aceptarían más espacios en la Comisión de Gobierno de la ALDF, ni cargos en las comisiones ordinarias de trabajo. Ahora exigen tener voz y voto en la Comisión Jurisdiccional cuando no la conformaron por decisión propia y por lógica no pueden participar en ella”, expuso.