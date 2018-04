Alcaldes no caerán en sub ejercicio: SEDESOL

Cada mes se ha pagado ese recurso, se hizo un acuerdo con las autoridades, entre ellas la FEPADE, Función Pública y el Organo Interno de Control de la Auditoría Superior para que no se afecte a la gente y lo que se hace es omitir publicidad, entonces no hay difusión en 2016 fue igual.

CIUDAD VICTORIA,TAM.- Pese al cambio de Administración Federal y a qué en este momento está en vigencia el blindaje electoral, los recursos de los programas oficiales se siguen aplicando dijo Maria de Lourdes Flores Montemayor al señalar que los Ayuntamientos, no habrán de caer en subejercicios ya que los recursos se siguen entregando de manera puntual, cada mes.

“Los alcaldes no podrían tener sub ejercicio por que están recibiendo su dinero cada día 28 y 30 de cada mes, de esta manera se cumplió en enero febrero y marzo”, señaló.

Hay que recordar que este año ha sido histórico por que se recibe la mayor cantidad de recursos para las obras de infraestructura social, cosa que no había, son casi 300 millones más que ha recibido Tamaulipas del 2013 a la fecha y son mil millones este año, destacó.

En este sentido comentó que por ejemplo FAIS y FISE, ese recurso se le manda directo al gobierno del Estado y el Estado, continúa operando y a los Ayuntamientos se les ha planteado que seguirán recibiendo el recurso, pero que su entrega recepción se quedé establecido.

Dijo que en el caso de los recursos federales que llegan de apoyo a los sectores sociales se continúan entregando puesto que el tema del blindaje electoral tiene que ser respetado, por lo que la ayuda está llegando sin que haya en ello publicidad.

“Este año no se les adelantó pero tampoco se ha atrasado y es una cuestión positiva por que hasta cierto punto los beneficiarios no sabían administrarse. No es lo mismo que te llegue todo el recurso en marzo o en abril y luego hasta agosto entonces la tirada estaba muy larga o no cobrar nada y en agosto recibir todo”, indicó.

La gente necesita el recurso para comprar su medicamento, los de 65 y más, los de PROSPERA, para poder pagar sus colegiaturas, por ello estamos pagando abril y en junio también se pagará igual pero todo se hace sin difusión y nadie se ha visto afectado, agregó.