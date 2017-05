Albañiles, arquitectos e ingenieros celebran el Día de la Santa Cruz

La cruz significa yo debo amar hasta el extremo, no por conveniencia, quizá no vaya a impedir muchas cosas que nos sucederán, pero nos ayuda a llevar la carga de nuestra vida, nuestras penas, enfermedades. Que esta celebración nos haga recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y nos recuerde que debemos llevar la cruz no el conformismo, llevar la cruz no es algo malo, doloroso, es el gozo de vivir la vida en medio de las dificultades”, resaltó.