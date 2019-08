Alarma en NL acoso homofóbico

Este testimonio de una alumna de secundaria es uno de los que reúne la investigación «Bullying homofóbico en México a nivel de secundaria: El contexto de Nuevo León», realizada por Luis Manuel Rodríguez Otero, académico de la Facultad de Trabajo Social de la UANL.

Parte del estudio, publicado en la Revista de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue una encuesta entre 330 estudiantes de secundarias públicas de Monterrey, San Nicolás y Guadalupe.

El principal hallazgo de Rodríguez Otero fue que el 44.54 por ciento de los chicos reconoce haber presenciado bullying en el último año, y el 31.29 por ciento respondió que en su escuela se produjo acoso hacia alguien que es o se presume gay, lesbiana o bisexual.

«Es un nivel bastante alto comparándolo con otros contextos», señaló el doctor por la Universidad de Vigo en España, refiriéndose a que otros estudios de bullying homofóbico tienen un rango del 18 al 25 por ciento dependiendo del país.

«El alumnado reporta miedo a denunciar o desconocimiento de los procesos que deben de seguir en caso de sufrir bullying (y) poca o escasa formación en temas como igualdad, diversidad sexual y salud, que son temas relacionados».

Para el especialista, la cultura machista y los estereotipos que culturalmente se tienen sobre el hombre y la mujer son factores que influyen en las agresiones físicas y/o psicológicas por homofobia en los centros escolares.

En su estudio, Rodríguez Otero encontró también las distintas formas en que se manifiesta la violencia:

Un 46 por ciento de forma verbal; 17 por ciento, psicológica; 13 por ciento, física; 7 por ciento a través de ciberbullying; 3 por ciento por aislamiento, mientras que un 14 por ciento no especificó.

Los encuestados identifican al 50 por ciento de las víctimas acosadas como gays; al 24 por ciento como lesbianas, y un 18 por ciento las englobó como «gays y lesbianas».

Aunque en el perfil de los agresores, el 52 por ciento no se especifica perfil, dentro de los que sí lo detallan el 86 por ciento se identificó como hombres y el 5, como mujeres.

«En el fondo es un tema cultural. La violencia está interiorizada en todos nosotros, en unas personas en más medida y en otras en menos», destacó el experto en salud y diversidad sexual.

El investigador vincula el bullying homofóbico a estereotipos masculinos y femeninos arraigados en la sociedad, como hombre viril y mujer delicada.

«Si yo me salgo de ese modelo, a través de distintos procesos de estigmatización lo que se buscará es apartarme para invisivilizarme o hacerme que vuelva a la ‘normalidad’ que esas instituciones (sociales o políticas) consideran que debería ser», explicó.

«(El bullying) es una forma de presión para que ese modelo se siga perpetuando. Obedece a cuestiones culturales. Es el machismo y el patriarcado».

Dentro de su investigación, Rodríguez Otero realizó entrevistas a alumnos que señalaron, por ejemplo, que fotos suyas con insultos circulaban en internet y que existía una cuenta o página en redes dedicada a difamarlos:

«Dicen que soy gay aunque no lo soy porque en la escuela juego con niñas, y cuando me acerco a algún chavo de la clase no me hablan y no quieren acercarse a mí porque dicen que soy gay».