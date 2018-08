Alan Ramírez no se va de la Banda MS

CIUDAD DE MÉXICO.-El vocalista de la Banda MS, Alan Ramírez, reveló, que tenía muchos planes en su carrera, desatando así los rumores sobre su intención de abandonar la famosa agrupación.

Durante una entrevista el cantante explicó: “Poco a poco van a estar sabiendo más de lo que voy a hacer. Lo único que puedo hacer es que yo mejor me alejo”.

Por su parte Oswaldo comentó: “Son muchas cosas las que han pasado que nos llevaron a este momento, pero ahora no podemos adelantar nada”.

Posteriormente, las redes se saturaron de mensajes llenos de incertidumbre por el futuro de Alan, así que empleó las redes sociales para aclarar la situación.

“Les quiero decir que no, que no me salgo de la banda, yo dije que mejor me alejaba, pero no de la banda, bueno yo dije: ‘yo mejor me alejo’, ¿ustedes que creen que sea?, piénsele, saludos”, dice Ramírez en el video colocado en las redes sociales de la agrupación.