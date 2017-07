Al ritmo de “Despacito”, Brenda estudió para examen de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.- Al ritmo de “Despacito”, canción que en este momento le encanta, Brenda Leal estudió para su examen de admisión a la UNAM.

Fue con el “beat” del reggaetón, uno de sus géneros favoritos, que hizo sus resúmenes, fichas de estudio y repasos que la llevaron a obtener un examen con solo un error, que le permitió ser aceptada en la Facultad de Psicología en la UNAM.

Ex estudiante de Medicina en la universidad Anáhuac, a Brenda, de 21 años, le encanta la música, en específico el pop en español y el reggaetón, y una de sus artistas favoritas es la cantante Paty Cantú, a quien admira por sus composiciones y por la manera en que afronta la vida.

Mientras las letras de Paty Cantú le ayudan a explotar a la melodramática que lleva dentro, el reggaetón la pone de buenas y la llena de energía, contó.

“Soy muy fan de ‘Despacito’, no sé por qué pero esa música me pone de buenas y cuando estaba estudiando me ponía a escuchar reggaetón también para aguantar más. Me decía: ‘sí se puede, sí se puede’ me da energía y no me siento tan cansada”, contó.

Lo que más le gusta es escuchar música, leer y hacer deporte. Actualmente trabaja con su mamá, quien tiene un negocio de comida donde ella es mesera “y es algo que me gusta mucho porque ya conozco muy bien el negocio”, contó.

“Me gusta mucho el tenis, pero ahorita estoy corriendo. Mi papá es súper deportista y desde que era chiquita me andaba metiendo a clases, él influyó mucho para que me gustara el deporte”, contó.

Se siente consentida por sus papás puesto que es la menor de dos hermanos; para ella lo más importante es ser positiva y mantener una buena actitud, quien se lo ha enseñado es su mamá.

“Es algo que ella me ha inculcado mucho y dice que con una buena actitud y una sonrisa se puede salir adelante. Creo que es la misma filosofía y mentalidad que yo tengo. A pesar de que haya un día gris, mañana va a salir el sol y si tú le echas muchas ganas, puedes lograr lo que te propongas”, dijo.