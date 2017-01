Al menos seis muertos y más de mil 500 detenidos tras el caos por el ‘gasolinazo’

CIUDAD DE MÉXICO.- Los actos vandálicos, que han surgido a la par de las protestas por la subida de la gasolina en México, han dejado al menos seis muertos. El miércoles falleció un policía en la Ciudad de México mientras que el jueves dos supuestos saqueadores fueron baleados en la ciudad de Veracruz por personas aún no identificadas, según informó la agencia EFE.

La oficina de presa de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo informó a Univision Noticias que dos personas fallecieron durante los enfrentamientos entre civiles y policias federales y estatales en el municipio de Ixmiquilpan, la noche del jueves.

Los hechos ocurrieron durante actos vandálicos en tiendas de autoservicio del municipio. La Procuraduría detalló que al menos una persona presentó una herida por bala.

La Secretaría de Gobernación dijo a los medios este viernes que, hasta el momento han sido detenidas más de 1,500 personas cometiendo actos vandálicos relacionados con las protestas.

El mayor número de detenciones se registró en el Estado de México, con 529 personas arrestadas; le sigue Veracruz, con 103; Ciudad de México con 117 y 392 presos en otros estados. Esos datos coinciden con la última actualización de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).

La Antad cifró en 423 el número de establecimientos que han sido saqueados a lo largo de la semana.

La protesta pacífica sigue

A pesar de los incidentes violentos, las acciones en contra del ‘gasolinazo’ siguen. El jueves un juzgado en materia administrativa aceptó revisar el primer amparo contra sa subida del precio de la gasolina. El ciudadano Óscar Valdés Ramírez ya tiene fecha para su audiencia constitucional el 31 de enero donde un juez dará su fallo.

En México varios amparos son resueltos a favor se genera jurisprudencia, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede pedirle al Estado que revierta la medida en todo el país.

Además, decenas de miles de personas en todo México han salido a las calles de varios estados a manifestar su reclamo, exigiendo a Enrique Peña Nieto que dé marcha atrás al ‘gasolinazo’. Algunos han hecho tomas simbólicas de edificios para informar a la ciudadanía sobre los efectos de la reforma energética.

En el municipio azucarero de Cuahtémoc, Colima, los pobladores se manifestaron y lograron que los cinco gasolineros de la zona absorvieran el incremento, generando un ahorro hasta de 50 centavos mexicanos por litro de combustible, con el fin de no afectar la actividad agrícola.

Además existe una campaña en redes sociales llamada #RetoSenadorDiputado, donde los usuarios piden a los legisladores promover una votación para cuatro cosas clave: reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (entre ellos el costo de las gasolinas), reducir el gasto gubernamental, que los exgobernadores acusados de desvío de recursos regresen el dinero y un programa de austeridad.

En la capital

Ana María Morales escuchó a alguien gritar “ahí vienen, ahí vienen” y de pronto todo el mercado se volvió un caos. Algunas personas salieron del lugar corriendo, los comerciantes cerraron sus locales tratando de salvar su mercancía y los hombres se alistaron con palos y piedras para enfrentar a los saqueadores. Sin embargo… los delincuentes nunca aparecieron.

En el mercado de Tacuba, en el norte de la Ciudad de México, los locatarios fueron este miércoles víctimas de la confusión generada en los últimos días por los saqueos registrados por grupos organizados de personas que presuntamente protestan contra el alza en el precio de la gasolina en el país.

Otros centros comerciales y pequeños negocios en la capital del país y el Estado de México también decidieron cerrar sus negocios por el temor generado por rumores difundidos en mensajes de WhatsApp e información que va pasando de boca en boca sin haber sido confirmada.

Según datos del servicio de emergencias de la Ciudad de México, el miércoles por la noche se recibieron al menos 40 falsas alertas de robos. Hasta el jueves por la mañana, solo hubo saqueos en algunas tiendas de autoservicio y departamentales.

Asimismo, de acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) se tiene registro de un total de 380 tiendas saqueadas de las más de 7,000 que conforman la asociación, lo que representa el 4%. Algunas de esas grandes tiendas incluso fueron resguardadas desde el miércoles en la noche por policías federales.

Comercios pequeños, los más afectados

Marcela González, quien vende ropa en el mercado de Tacuba, tomó la decisión de cerrar su local ante los rumores de la presencia de saqueadores.

“ Esta es nuestra fuente de trabajo, no se vale meternos miedo. Si no vendemos, qué vamos a comer. Ayer tuvimos pérdidas, perdimos toda la tarde. Y hoy son buenos días para nosotros los comerciantes por el Día de Reyes y porque la gente aún tiene dinero para comprar, pero hoy, después de lo que pasó, casi no hay gente”, lamentó.