Al menos seis muertos en Centroamérica por tormenta Nate; México y EU en peligro

Se espera que el centro se aproxime a la costa de la Península de Yucatán la tarde del próximo viernes 6 de octubre.

Tropical Depression 16 formed today off the coast of Honduras/Nicaragua. Forecast to become Hurricane Nate into Gulf of Mexico this weekend pic.twitter.com/Cj6uVYQPc3

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) 4 de octubre de 2017