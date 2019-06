Al menos dos personas heridas por tiroteo durante celebración de los Raptors en Toronto

TORONTO.-Al menos dos personas resultaron gravemente heridas este lunes durante la celebración en el centro de Toronto tras la consecución del campeonato de la NBA por los Raptors, después de que se produjera un tiroteo en el centro de la ciudad canadiense.

La policía canadiense informó a través de Twitter de que además de los dos heridos graves, otras dos personas fueron detenidas debido a los incidentes, que según los medios locales se generaron en una pelea que derivó en un tiroteo. Asimismo, las autoridades encontraron dos armas de fuego en el lugar.

SHOOTING:

Nathan Phillip’s Square

-Reports of woman shot

-People running from area

-Police/EMS are on scene

-Unknown what the injuries are#GO112676

^dh

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 17 de junio de 2019