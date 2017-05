Ajustan padrón de becas estatales de educación básica

Algunos fueron dados de baja debido a que no alcanzaban un promedio de 8.5 y unos 7 mil no estudiaban

VICTORIA, TAM.- La depuración del padrón de becas en la Secretaría de Educación generó que 27 mil niños en los niveles de educación básica fueran dados de baja debido a que no alcanzaban un promedio de aprovechamiento de al menos 8.5, dijo Mario Leal Rodríguez al agregar que entre ellos unos 7 mil no estudiaban, tenían apoyos duplicados o no se encontraban en el padrón de planeación en esta dependencia.

“No se les quitó la beca, se hizo una depuración del padrón y se hicieron algunas consideraciones, tomando en cuenta que en años anteriores se le daba beca a todo mundo y ahora se considera que no puede apoyarse a un alumno que tiene promedio de seis y dejar fuera a otros con nueve o diez”, señaló.

El Titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, dijo que luego de todo ese trabajo, en Tamaulipas se está apoyando a 110 mil alumnos.

“La instrucción que se tiene es que se tiene que apoyar a los alumnos con talentos especiales y también a aquellos que tengan buenos promedios, de 8.5 hacia arriba, destacó al agregar que tras la revisión, se ha actuado en contra de algunos funcionarios que estaban generando esa situación y que en otros casos, se aplicó un apercibimiento.

En este gobierno, no se puede apoyar a todo estudiante y se tomará muy en cuenta el promedio que estos tengan, señaló al indicar que tras la revisión se encontraron casos en los cuales ni siquiera estaban estudiando, en otros casos se cobraban las becas en los centros de trabajo o bien, estaban considerados dentro de estos apoyos, cuando tenían un promedio de seis.

“Este tipo de casos se presentaban tanto en el área urbana como en el área rural, era una problemática general que se ha revisado y se ha logrado ya un gran avance”, señaló.

Indicó que en este año escolar, se han hecho ya dos pagos a los alumnos beneficiados, uno en diciembre, otro en marzo y que ya se tiene programado uno más para el mes de junio, para finiquitar el compromiso con los alumnos, en este año escolar.

El funcionario estatal destacó que en breve se habrá de dar a conocer una nueva convocatoria para quienes aspiren a obtener un apoyo de este tipo, a quienes mediante un nuevo software se les resolverá de manera inmediata, si reúnen los requisitos para ser considerados dentro del padrón de becas, para el próximo ciclo escolar.