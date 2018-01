Ajedrez ayuda a los alumnos en matemáticas

NUEVO LAREDO, TAM.- Importantes resultados consigue maestro, al implementar la disciplina del ajedrez en escuela primaria, alumnos mejoran sensiblemente en las matemáticas.

Pero además esta notorio su mejor comportamiento en la escuela y en su propio hogar, esto de acuerdo a lo comentado por sus padres, dijo Carlos Rios Uriostegui, maestro de primaria.

“Esto es en la escuela Himno Nacional donde se ha conformado un Club de Ajedrez Espartanianos, dentro del cual 15 niños de diversos grupos de primaria han encontrado una motivación extra para mejorar en sus estudios y su comportamiento en el hogar y fuera de la escuela”, añadió el profesor.

Dentro del grupo hay cuando menos 5 niños que han representado a su escuela, en esta práctica que es una experiencia para toda la vida, aseguró el maestro.

Además la práctica del ajedrez les ayuda a resolver problemas de matemáticas, esto porque el ajedrez esta considerado como matemáticas infinitas, afirmó.

“Si un niño practica una hora diaria durante un mes, puede iniciar ya con aperturas y jaques, hay tres tipos de jugadores de ajedrez, uno quienes juegan solo por jugar, dos ajedrez de volado, es decir hacen jugadas esperando que les favorezca la suerte y la tres que es el ajedrez de pensamiento, realizando jugadas pensantes”, añadió.

Entre los 15 niños que forman el club, existen los tres niveles, afortunadamente los profesores de estos niños han aprovechado al máximo la práctica de la disciplina y han mejorado notablemente en las matemáticas.

REPRESENTA A NUEVO LAREDO EN ESTATAL DE AJEDREZ.

Los resultados de Espartanos, ya están a la vista puesto que del 7 al 9 de marzo Jorge David Espinoza Durán de 12 años de edad y quien cursa el 6o grado de primaria, va a representar a Nuevo Laredo en el estatal que tendrá lugar en Ciudad Victoria.

“Tengo dos años practicando el ajedrez en forma constante, ya he obtenido el segundo lugar en un torneo y he participado en otros más, aunque me siento algo inseguro porque es un lugar que desconozco, también tengo muchos deseos de ir y salir ganador”, afirmó Espinoza Durán.

El ajedrez me ha ayudado mucho en la resolución de problemas matemáticos, en fracciones, no se en realidad como ha funcionado, pero si me ha dado resultados, concluyó.