Aislinn Derbez defiende su derecho a amantar en público

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Aislinn Derbez invita a las mujeres a que, al igual que ella, defiendan su derecho a amamantar a sus pequeños en la vía pública.

La artista, quien en febrero de 2018 debutó como mamá, ha sido muy abierta con el tema de la lactancia, que es un derecho establecido en la Ley de Cultura Cívica y Código Penal. Incluso, las reformas aprobadas en el Congreso de la Ciudad de México a esta ley sancionan a quien discrimine o intimide a una mujer por amamantar en la vía pública.

En los últimos días, la actriz ha sido blanco de una serie de críticas a través de las redes sociales por haber compartido una fotografía dándole de mamar a su pequeña Kailani, mientras que su hermana Aitana la imita con una muñeca, cuestionamientos que dijo que no le importan.

No tengo conocimiento de esas críticas, vi algunas cosas que escribieron los medios, pero no puse atención” –dijo la también modelo en entrevista.

Destacó que no le interesa que hablen de ella y la lactancia porque es un derecho; al contrario, “me causa risa y la verdad no me importa lo que digan. Creo que entre más cause polémica más se hablará del tema, hay que subir más fotografías porque hace falta que entiendan que amamantar es parte de nuestra naturaleza” –explicó la actriz,

Yo ando por la vida amamantando a mi bebé y no me importa si es en público o en casa, incluso en un aeropuerto, en una junta, y en todo este tiempo nadie me ha dicho nada, pero quien se atreva a decirme algo, ¡uff…!

Indicó que tal vez nadie se atreve a decirle nada porque la ven muy segura, pero aunque no fuera así siempre defenderá su derecho a la libre lactancia, por lo que invitó a otras mujeres a no avergonzarse y hacerlo donde el bebé lo requiera.