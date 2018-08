Ahora es Nickelodeon la que anuncia su servicio de streaming

CIUDAD DE MÉXICO.-Por si no tenías suficiente con Netflix, Amazon Prime, HBO Go y los recién anunciados, DC Universe y Disney Play; Nickelodeon anuncia su propio servicio de streaming, el cual tiene la particularidad de estar centrado en todas sus producciones de los 90.

Así es, NickSplat, como se llama su plataforma, contará con todas las series que hicieran famoso al canal hace más de 20 años; estamos hablando de Rugrats, Los Thornberrys, CatDog, Arnold, Clarissa, Rocko, entre muchas otras.

Hay que mencionar que este servicio no será del todo independiente como los mencionados al principio; la famosa cadena de contenido familiar se ha asociado con VRV, un sistema que integra otras plataformas de Video On Demand, como Crunchyroll y Funimation; estando disponible para PS4, Xbox One, Apple TV, Roku, Fire TV, Android TV, Chromecast, dispositivos Android e iOS.

Tiene un costo de 5.99 dólares al mes (poco más de 100 pesos mexicanos). Ahora la mala noticia, por el momento sólo está disponible en Estados Unidos, dependiendo de su éxito se podría liberar en otras partes del mundo.