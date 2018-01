Agustín Marchesín confiesa que no quería venir a México

CIUDAD DE MÉXICO.- Desprenderse de Lanús no fue nada fácil para Agustín Marchesín. El hoy arquero del América aseguró que lloró cuando supo que vendría al balompié azteca.

En entrevista para Diario Olé, el portero argentino confesó que fue difícil aceptar que dejaría a Lanús para emigrar a Santos Laguna en diciembre de 2014.

El amor que sentía por Lanús era notable; sin embargo, entendió que el equipo pampero necesitaba el dinero.

“No quería irme porque en Lanús era 100% feliz. Si me lo pedían, yo me quedaba. Necesitaba que alguien me apoyara para seguir, pero el club necesitaba la plata y no quería ir en contra de eso”, aseveró el también seleccionado argentino.