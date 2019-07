Aguardan migrantes llamado de asilo

NUEVO LAREDO, TAM.- Actualmente son 170 migrantes albergados en la Casa Amar, en su mayoría hondureños y mexicanos. Ante esta gran demanda el refugio se ha quedado con muy pocas provisiones, y requieren de medicamentos, alimentos, además de productos de higiene personal.

Aarón Méndez, director de la Casa Amar dijo que en semanas anteriores la casa estaba saturada con el triple de su capacidad, con 382 migrantes de distintas nacionalidades.

En este albergue se encuentra Melida (que prefirió el anonimato) y sus dos pequeñas hijas una de seis y otra de cinco, esta madre de familia de 26 años es originaria de Honduras, la cual solicitó asilo político en Estados Unidos.

Pero conforme a la nueva política, vivirá en Nuevo Laredo provisionalmente y solo regresará a Estados Unidos en septiembre, fecha en la que tenga que comparecer ante los tribunales en relación con su caso.

La migrante ha regresado a esta ciudad junto con sus hijas luego de haber presentado su documentación y ahora se encuentra en espera del dictamen de aceptación o rechazo.

Las originarias de Honduras, están hospedadas en el albergue para migrantes Casa AMAR de Nuevo Laredo y llegó a esta ciudad hace tres meses para pedir asilo político en el vecino país.

“Nosotros nos venimos en autobús y en tren, ha sido una travesía complicada, pero yo no voy a regresar a mi país, lo que más me duele es haberme separado de mi niña la más grande, pero lo que quiero es seguridad para mis hijas, espero pronto reunirme con mi niña que se quedó con una hermana, ahorita nada más me queda esperar a ver si nos dan el asilo en Estados Unidos”, dijo.

Martínez fue regresada a México, ya con una fecha para la resolución definitiva por parte de un juez que es hasta el 25 de septiembre.

Las amenazas del crimen organizado y las pandillas, es la principal razón por la que mujer dejó su país para aspirar a vivir legalmente en los Estados Unidos.

En Honduras dejó a otra de sus hijas, una menor de 11 años, comentó la migrante, quien dijo saber que si el juez le niega el asilo no regresará a su país origen.

Cabe señalar que en este albergue hay personas de los países de Brasil, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, Salvador, Venezuela y Rusia, por lo que piden apoyo a la comunidad para cualquier donación en especie, dinero, ropa, zapatos y colchones.

La capacidad total del refugio es para 100 personas, sin embargo con las llegadas masivas el espacio se tuvo que adecuar, dejando a algunos en los pasillos, o en los patios.