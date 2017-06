Agresor de Notre Dame reivindicó su pertenencia a Estado Islámico en vídeo

NOTRE DAME.- La policía ha disparado contra un hombre que agredió a un agente con un martillo en las escaleras de la catedral de Notre Dame en París, en medio del estado de alerta que vive Europa por la sucesión de ataques terroristas de las últimas semanas. El individuo golpeó a un policía con un martillo. Un compañero del agente disparó al atacante que recibió un disparo en el pecho: su estado de salud es preocupante. Por su parte, el agente resultó herido leve, según fuentes policiales.

El hombre gritó “¡esto es por Siria!” antes de lanzar su ataque, informó el ministro francés del Interior, Gerard Collomb. Además, reivindicaba en un vídeo hayado por la policía en su domicilio su pertenencia al Estado Islámico. En la grabación, según indicó la cadena francesa LCI en su edición digital, el agresor reivindicaba sus “futuras acciones”.

El hombre es un argelino nacido en enero de 1977 que llegó a Francia en marzo de 2014 y está casado con una mujer de nacionalidad sueca. Domiciliado en Cergy-Pontoise, en el noroeste de París, no estaba fichado por los servicios policiales, añadió la fuente.

Según el ministro, el hombre se halla en posesión, además del martillo, de “cuchillos de cocina”, lo que muestra que los ataques contra las fuerzas de seguridad se llevan a cabo “con instrumentos muy rutinarios”. Según las primeras investigaciones el hombre actuó solo en el momento del ataque, aunque se indaga si podría tener cómplices. “El policía se encuentra bien, las heridas no son muy graves. el atentado podía haber sido peor si su compañero no llega a reaccionar”, explicó Collomb.

El cuerpo del atacante quedó tendido en el suelo tras oírse dos disparos, según relatan los testigos. Un testigo informó a la agencia de noticias AFP que oyó “gritar muy alto” y vio “un gran follón”. “La gente entró en pánico, oí dos disparos, vi a un hombre tendido en el suelo, sangre por todas partes”, agregó. La brigada de investigación y de intervención (BRI) se desplegó en el perímetro para encontrar un posible cómplice del ataque. La zona fue acordonada por completo a las 16.30 horas.

Los motivos del agresor son desconocidos por el momento, pero la Fiscalía antiterrorista ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La Fiscalía ha encargado la investigación a la sección antiterrorista de la Brigada Criminal y a la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), explicaron a Efe fuentes judiciales.

Los visitantes de la catedral de Notre Dame, casi un millar, fueron confinados en el interior del templo después del ataque. La policía les ha pedido que se sentaran y busca si entre los presentes hay un cómplice del atacante. En Twitter, un turista, dice que todo el mundo está bien. Poco a poco, serán autorizados a salir “progresivamente” tras los controles habituales.

Police asking everyone to raise their hands in the church pic.twitter.com/y5KkyWqdWK

— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) June 6, 2017