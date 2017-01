Agradece Mario Quintero a Banda El Recodo por haberle grabado un tema

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Quintero, líder y vocalista de Los Tucanes de Tijuana, agradeció a Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo el que hayan grabado “El Chema”, tema de su inspiración que se ha convertido en un éxito gracias a la serie que desde diciembre pasado se transmite por la cadena Univisión.

El corrido de “El Chema”, es una canción inédita de Mario Quintero que nació en el estudio de MasterQ en San Diego, California, y fue musicalizado por la Banda El Recodo y masterizado en sus estudios en Mazatlán, Sinaloa.

Con la alianza de estos dos grandes talentos e iconos sinaloenses de la música regional mexicana, lograron producir el corrido especialmente para el soundtrack de la serie protagonizada por Mauricio Ochmann, Itatí Cantoral y Mariana Seoane.

“Es un honor que Banda El Recodo haya aceptado este proyecto y tanto ellos como nosotros estamos muy emocionados de haber hecho esta fusión con este corrido que esperamos a la gente le guste, pero siendo de El Recodo pues a quién no le va a gustar”, comentó Mario Quintero, quien en videocharla desde Mazatlán, Sinaloa, se encontraba al lado de Poncho Lizárraga.

“Este es un corrido que compuse para la serie de Telemundo y pues me siento feliz que Banda El Recodo le diera este plus al tema y pues no tengo más que palabras de agradecimiento hacia mis paisanos, a quienes les tengo un cariño muy especial, porque ellos me abrieron las puertas para que yo me iniciara como compositor”, declaró.